Рост цен на туалетную бумагу, связанный с карантином, продолжается в Карелии

Рост цен на гречку и туалетную бумагу, наблюдаемый в период карантинных мероприятий, продолжается в Карелии.

Об этом говорят данные еженедельного мониторинга цен Карелиястата за период с 14 по 20 апреля.

Крупа гречневая-ядрица подорожала за неделю на 4,5% - в среднем, до 97 рублей 20 копеек за килограмм. Цены на туалетную бумагу выросли на 2,8% - до 14 рублей 55 копеек за рулон.

Ранее руководитель УФАС по Карелии Артур Пряхин сообщил, что его ведомство проводит ежедневный мониторинг цен.

Что выяснили в УФАС, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".