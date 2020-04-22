890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Появились новые разъяснения, каким предприятиям в Карелии можно работать при карантине
22.04.2020 11:34
Красивая жизнь Кайдалова 7
22.04.2020 11:37
"Сама жизнь наказала", решивших обогатиться торговцев, заявил глава УФАС Карелии 1
22.04.2020 14:31
Коллекцию дорогих швейцарских часов обнаружили в особняке арестованного экс-главы Минтранса Карелии 33
22.04.2020 12:59
Трех нарушителей режима самоизоляции поймали в Петрозаводске 16
22.04.2020 14:10
Защити себя от обстоятельств
Новое
Сегодня 10:25

Рост цен на туалетную бумагу, связанный с карантином, продолжается в Карелии

Новости. Общество
09:31, 23 Апреля 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Рост цен на гречку и туалетную бумагу, наблюдаемый в период карантинных мероприятий, продолжается в Карелии.

Об этом говорят данные еженедельного мониторинга цен Карелиястата за период с 14 по 20 апреля.

Крупа гречневая-ядрица подорожала за неделю на 4,5% - в среднем, до 97 рублей 20 копеек за килограмм. Цены на туалетную бумагу выросли на 2,8% - до  14 рублей 55 копеек за рулон.

Ранее руководитель УФАС по Карелии Артур Пряхин сообщил, что его ведомство проводит ежедневный мониторинг цен.

Что выяснили в УФАС, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
20.04.2020, 10:51
Крупный штраф за нарушение самоизоляции жителям Карелии больше не грозит
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
20.04.2020, 12:14
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец

Чтиво

Сегодня 10:25
Без политики
Защити себя от обстоятельств
В условиях весны нынешнего года как никогда актуальным стало слово "защита": защита здоровья, финансовая защита, наконец, защита от активизировавшихся мошенников.
Эхо Сандармоха? 9
21.04.2020 16:07
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений 1
20.04.2020 12:25
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»