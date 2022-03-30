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Ростуризм досрочно закрывает продажи туров с кешбэком

Новости. Общество
22:00, 02 Апреля 2022
фото: © freepik

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Ростуризм из-за высокого спроса досрочно закроет продажи в рамках туристического кешбэка.

Ростуризм в связи с высоким спросом закроет продажи в рамках программы туристического кешбэка в ночь на 9 апреля, а не 30-го, следующий этап программы запланирован на осенне-зимний период. Об этом пишет РИА Новости.

«Текущее дополнительное окно продаж было запущено как антикризисная мера и стало возможным благодаря решению правительства. После внутреннего перераспределения Ростуризмом на кешбэк были направлены дополнительные средства на поддержку доступных путешествий по стране весной и в начале лета. Также эта мера позволила поддержать бизнес и занятость в отрасли в текущих непростых условиях», — сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

По словам Догузовой, эти средства скоро будут выбраны, поэтому окно продаж закроется раньше запланированного, но у всех, кто планировал воспользоваться программой, есть неделя, чтобы это сделать.

Глава ведомства также подчеркнула, что очередное окно продаж на осенне-зимний период, как и планировалось, состоится.

«Подробности и даты мы объявим дополнительно», — указала она.

Догузова уточнила, что продажи в рамках дополнительного весенне-летнего окна по программе туристического кешбэка идут уже две недели. Ранее она сообщала, что туры и проживание в отелях с кешбэком дополнительно приобрели 500 тысяч человек. С начала года программой воспользовались более 1,2 миллиона человек.

«Спрос на программу огромный. Так, по сравнению с предыдущим окном продаж, которое проходило с 18 января по 28 февраля, спрос вырос в два раза. А если сравнивать этот год с прошлым, то путешествия с кешбэком бронируют в пять раз чаще», — уточнила глава Ростуризма.

Второй этап программы туристического кешбэка в 2022 году стартовал 15 марта. Изначально окно продаж было с 15 марта и до 30 апреля включительно. Отправляться в поездки можно сразу — с 15 марта и до 1 июля. Ранее планировалось, что в 2022 году будет только два этапа — зимний и осенний, но в связи с геополитической ситуацией представители туристической отрасли обратились в Ростуризм и правительство с просьбой возобновить акцию весной.

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