Ростуризм рассказал, куда поедут отдыхать жители нашей страны в ближайшие праздники

Карелия продолжает оставаться в числе популярных направлений.

Ростуризм выяснил, где предпочтут отдохнуть жители России в долгие четыре выходных с 8 по 11 марта.

Как сообщает метапоисковик авиабилетов Aviasales, доля бронирований по России на мартовские каникулы составляет 60%. Лидирующие позиции занимают Москва, Сочи, Краснодар, Минеральные Воды, Симферополь и Санкт-Петербург. В десятку отечественных направлений также вошли Ростов-на-Дону, Махачкала, Казань и Уфа.

Сервис для покупки билетов Biletix располагает схожими данными, согласно которым в пятерку популярных у россиян направлений на праздники вошли Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные воды и Калининград. При этом путешествия на базе авиаперелета составляют 55% от общего числа бронирований.

В группе компаний "Слетать.ру " отмечают, что среди российских направлений спросом пользуются Краснодарский край и Крым. На эти регионы приходится 52,71% и 39,37% поисковых запросов соответственно. В топ-5 также вошла Москва, Карелия и Санкт-Петербург. Кроме того, россияне интересуются отдыхом в Карачаево-Черкесии, Калининградской области, в Ставропольском и Алтайском крае, а также в горнолыжном Шерегеше.

Туту.ру предоставил статистику по авиа- и железнодорожным направлениям. Самым популярным местом отдыха туристов, путешествующих авиатранспортом, в мартовские каникулы стал Сочи. На перелеты в Олимпийскую столицу из Москвы приходится 8,6% всех забронированных билетов. Второе место по популярности занимают Минеральные Воды, третье – Симферополь. По данным Туту.ру, 22% проданных железнодорожных билетов на выходные, приуроченные к Международному женскому дню, приходятся на маршрут Москва – Санкт-Петербург, 4,4% билетов – Москва – Нижний Новгород и 4,2% – Москва – Казань.

У туроператора "Интурист " лидерами по запросам на 8 Марта стали Сочи, Крым (Ялта), Санкт-Петербург, Золотое кольцо и Москва. Из зарубежных направлений россиян больше всего заинтересовали Эстония, Чехия, ОАЭ, Латвия и Италия. Значительная часть россиян этой весной интересуется горнолыжным туризмом. Внутри нашей страны любители этого вида отдыха выбирают Сочи (Красная Поляна) и Минеральные воды (Эльбрус, Домбай), за рубежом – Грузию.

"Многие россияне в качестве подарков прекрасной половине человечества к 8 Марта выбирают путешествия. При этом они отдают предпочтение культурно-познавательному и оздоровительному туризму. Не случайно в число самых популярных внутренних направлений в этом году вошли Москва, Карелия, Санкт-Петербург, Крым, Краснодарский и Ставропольский края, а среди зарубежных дестинаций лидируют Эстония, Чехия, Латвия и Италия. Позитивной тенденцией этого года, отмечаемой участниками рынка, стало увеличение спроса на турпоездки на мартовские каникулы, что говорит о расширении ассортимента качественных и доступных предложений на российском туристском рынке и росте покупательной способности населения ", – сказал руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.