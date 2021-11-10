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Росводресурсы выделило на очищение реки Неглинки в Петрозаводске более 6,8 миллиона рублей

Новости. Экономика
10:06, 10 Ноября 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

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В течение двух лет городскую реку очистят от донных отложений и мусора.

В нынешнем году в Петрозаводске начались работы по очистке русла реки Неглинки, на которые республика получила федеральные ассигнования. Как рассказал «Столице на Онего» заместитель премьер-министра Карелии, министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович, в 2019 году научно-производственное предприятие «Экобиотехнологии» разработало проектно-сметную документацию на проведение работ, и после положительного заключения госэкспертизы республиканские власти обратились за финансированием в Федеральное агентство водных ресурсов.

По словам Андрея Карпиловича, общий объем выделенных на очищение Неглинки средств составил более 6,8 миллиона рублей. Такова сумма госконтракта, заключенного минувшей весной республиканским Минприроды с ООО «Калевала» из Костомукши, которое займется расчисткой донных отложений и кустарниковых зарослей, а также уборкой мусора из речного русла. Предполагается, что общая протяженность участков очистки речного русла составит более трех километров, а объем разработки донных отложений – свыше 8 тысяч кубических метров   

Читайте подробнее в статье «Неглинке устроят чистку».

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Комментарии

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Вася
2021-11-10 11:04:32
Вы никогда не замечали,
Что тело зебрино, увы,
Начавшись с дивной головы,
Как ты тельняшечку ни штопай,
Всегда заканчивалось ж.пой…

Os
2021-11-10 10:20:00
Может, и рыба в центр города вернется. Раньше щучки до Первомайки доходили.
Гость
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