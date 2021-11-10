Росводресурсы выделило на очищение реки Неглинки в Петрозаводске более 6,8 миллиона рублей

В течение двух лет городскую реку очистят от донных отложений и мусора.

В нынешнем году в Петрозаводске начались работы по очистке русла реки Неглинки, на которые республика получила федеральные ассигнования. Как рассказал «Столице на Онего» заместитель премьер-министра Карелии, министр природных ресурсов и экологии Андрей Карпилович, в 2019 году научно-производственное предприятие «Экобиотехнологии» разработало проектно-сметную документацию на проведение работ, и после положительного заключения госэкспертизы республиканские власти обратились за финансированием в Федеральное агентство водных ресурсов.

По словам Андрея Карпиловича, общий объем выделенных на очищение Неглинки средств составил более 6,8 миллиона рублей. Такова сумма госконтракта, заключенного минувшей весной республиканским Минприроды с ООО «Калевала» из Костомукши, которое займется расчисткой донных отложений и кустарниковых зарослей, а также уборкой мусора из речного русла. Предполагается, что общая протяженность участков очистки речного русла составит более трех километров, а объем разработки донных отложений – свыше 8 тысяч кубических метров

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