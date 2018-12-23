РПЦ хочет построить храм на набережной Петрозаводска

Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин добивается разрешения на строительство церкви на городской набережной Онежского озера в Петрозаводске.

На официальном сайте Петрозаводской и Карельской епархии можно увидеть эскизный проект храма. Причем, на странице, где размещен проект, уже опубликованы банковские реквизиты для перечисления пожертвований, хотя разрешения на строительство храма епархия еще не получила.

Вместе с храмом РПЦ собирается возвести на городской набережной Онежского озера и двухэтажное здание культурно-просветительского центра Петрозаводской и Карельской епархии.

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