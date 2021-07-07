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Рухнувшая электрическая опора перегородила одну из улиц Петрозаводска (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:03, 08 Июля 2021
фото: © кадр из видео

На Перевалке опоры электропередач рухнули вниз, в том числе во двор жилого дома и на припаркованные автомобили.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео, выложенное одним из подписчиков в микрорайоне Перевалка.

Автор видео зафиксировал на камеру упавшие деревянные опоры электропередачи по улице Островского, возле перекрестка с улицей Олонецкая.

Всего на видео заметно два упавших столба и один покосившийся. При этом электрические провода лежат прямо на земле и на припаркованных внизу автомобилях. Также заметно, что одна из опор упала в частный двор жилого дома.

Лежащие на земле провода перегородили проезд по улице Олонецкая.

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