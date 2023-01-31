Руководитель фонда «Живой город» рассказала, в чем нуждаются мобилизованные из Карелии

Председатель благотворительного фонда «Живой город» Оксана Шаманская рассказал о помощи участникам спецоперации.

В прошлом году «Живой город» собрал для участников СВО из Карелии более 140 млн рублей, из которых 56 млн были выделены из бюджета республики, а остальные средства — деньги населения, предпринимателей.

«Сложно было в начале этого пути. Когда по инициативе главы Карелии был создан спецсчет, мы все закупали сами на пожертвования. Но тогда помощь оказывалась тем, кто уходил добровольцем, бойцов было не так много. А затем подключились правительство Карелии, различные министерства, ОНФ. Мы распределили обязанности, и стало проще. Сейчас у нас работает большая слаженная команда. Одни люди принимают заявки, согласовывают их с командирами воинских частей. Закупки и подбор товаров и материалов — зона ответственности Минэка. Наш фонд заключает договоры, оформляет все документы, собирает посылки», — рассказала председатель благотворительного фонда «Живой город» Оксана Шаманская.

Шаманская отметила, что сегодня бойцы нуждаются прежде всего в одежде, предметах быта, воде, дровах.

«Самым необходимым — спальными мешками, обувью — мы наших участников СВО уже снабдили. Недавно передали палатки, модульные бани, печи, мотопомпы, радиостанции, зарядные устройства, строительный инструмент. Отправляем в зону СВО высокотехнологичное оборудование, включая дроны, рации, тепловизорные прицелы, ноутбуки, мобильные телефоны», — сообщила председатель фонда.

Как фонд из города горняков стал помогать участникам СВО, читайте в материале «Амбассадоры благотворительности живут в Костомукше».