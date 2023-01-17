Фирма в Карелии провела мимо арестованного счета 12-миллионный долг и оказалась под следствием

«Серой» схемой строительной организации в Петрозаводске заинтересовались правоохранители, сообщили в Следкоме Карелии.

В управлении Следкома Карелии было возбуждено уголовное дело против руководства организации. Руководители юридического лица обвиняются в сокрытии денежных средств.

По данным следствия, руководители строительной фирмы, зная о недоимках организации по налогам и страховым взносам более чем на 12 миллионов рублей и о том, что долги будут взыскиваться со счетов фирмы принудительно, пользовались такой системой расчетов с другой организацией, по которым деньги проходили мимо официальных счетов.

Уголовное дело было возбуждено после проверки Федеральной налоговой службы.

Сейчас следователи изучают финансовую отчетность и уставную документацию компании, а также устанавливают всех причастных к преступлению.