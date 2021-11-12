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Руководители футбола Карелии обсудили дальнейшее сотрудничество с Российским футбольным союзом

Новости. Общество
07:50, 23 Декабря 2021
фото: администрация Петрозаводска

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Вице-президента Российского футбольного союза Елену Илюхину пригласили на открытие после реконструкции стадиона «Юность».

Как сообщили в администрации Петрозаводска, председатель комитета социального развития Наталья Кармазина, начальник отдела физкультуры, спорта и молодежной политики Наталья Фофанова, директор спортивной школы № 7 Дмитрий Третьяков и президент карельской федерации футбола Александр Смирнов встретились в Санкт-Петербурге с Вице-президентом Российского футбольного союза, президентом МРО «Северо-Запад» Еленой Илюхиной. В ходе совещания стороны обсудили дальнейшее сотрудничество с РФС и развитие детского футбола в Петрозаводске. Речь, в частности, шла об открытии нового направления — мини-футбола.

В ходе встречи Елена Илюхина также приняла приглашение посетить открытие после реконструкции стадиона «Юность». Строительно-монтажные работы там планируется завершить летом следующего года.

На сегодняшний день завершена укладка искусственного покрытия основного футбольного поля, установка ограждения по периметру спортивного объекта, устройство подпорной бетонной стены и мячеулавливателей. Частично заасфальтировано основание беговых легкоатлетических дорожек, прыжковых ям.

Также выполнены и оплачены работы по подготовке основания и укладке искусственного покрытия запасного (малого) футбольного поля, предоставленного в рамках адресной поддержки Российского футбольного союза для детских футбольных центров.

Укладка покрытия легкоатлетических дорожек требует определенного температурного режима. Работы носят сезонный характер, в этой связи их завершение планируется в 2022 году при наступлении благоприятных погодных условий. В этой связи по решению Арбитражного суда исполнение контракта продлено до 31 августа 2022 года. На зиму закупленные материалы помещены для хранения на отапливаемый склад.

В настоящее время воспитанники спортивной школы № 7 тренируются в крытом ангаре на Парковой улице, на стадионе «Спартак», во дворце спорта «Корал», а также в спортивных залах общеобразовательных школ.

Кроме того, делегация Петрозаводска посетила Академию футбольного клуба «Зенит» и побывала на финальном матче памяти Владимира Варламова, в котором команда Спортивной школы № 7 заняла 2 место. Награждение проводил обладатель Кубка УЕФА и бронзовый призер ЕВРО-2008 Андрей Аршавин.

Напомним, ранее увольнение директора спортивной школы № 7 Дениса Семенова поставило под угрозу финансирование карельского детского футбола.

Впоследствии, как стало известно «Столице на Онего», родители детей-футболистов из спортивной школы № 7 в Петрозаводске написали обращение президенту страны Владимиру Путину с просьбой рассмотреть на прямой линии 23 декабря вопрос об увольнении директора футбольного центра Карелии.

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