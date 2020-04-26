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Руководство издательства "Периодика" объяснило разрушения здания в центре Петрозаводска плановым ремонтом

Новости. Общество
12:34, 27 Апреля 2020
фото: © Столицы на Онего
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Житель Петрозаводска сфотографировал, как здание "Периодики", которое ремонтировали в прошлом году, частично начало разрушаться, но руководство издательства объяснило всё продолжающимися ремонтными работами.

Ранее в редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел разрушение здания "Периодика", расположенного на улице Титова,3.
"Это здание ремонтировали всего год назад, - написал автор фото. – А оно уже разрушается. Что же будет дальше?".

Выяснилось, что в 2019 году на сайте госзакупок была размещена информация о поиске подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту здания АУ РК "Издательство "Периодика". Максимальная цена контракта составляла 7 млн 472 тыс. 644 рубля. Согласно документации рабочим необходимо произвести ремонт крыши, водосточной системы, ремонт фасадов здания, а также организовать эвакуационный выход на боковом фасаде дома.



Публикацию прокомментировало руководство издательства "Периодика".

"В 2019 году здание на ул. Германа Титова, 3, в котором располагается издательство "Периодика", было отремонтировано за счет средств бюджета РК, - написала гендиректор АУ Карелии "Издательство "Периодика" Наталья Синицкая. - В прошлом году был произведен ремонт крыши, водосточной системы, ремонт фасадов здания, а также был организован эвакуационный выход на боковом фасаде дома. В этом году ремонтные работы продолжаются. До июня 2020 года должен быть укреплен фундамент здания, сделана его гидроизоляция и дренаж по периметру, благоустроена прилегающая территория. Строители в настоящее время разбирают временную отмостку, сделанную для того, чтобы в весенне-осенний период вода не подтекала под здание".

По словам Синицкой, издательство располагается в здании 1951 года постройки в самом центре города, а его капитальный ремонт никогда не производился, поэтому эти работы назрели уже давно.

Руководство издательство порадовал факт, что неравнодушные горожане проявляют беспокойство и следят за ситуацией.

"Однако, в данном случае, беспокоится не о чем", - заявила Синицкая (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Любопытный
2020-04-27 13:38:09
Не раз в мороз проходил мимо этого здания, очень удивился, когда при минус 8 шпаклевали и красили стены редакции, скоро и они "полезут", деньги у нас научились "осваивать", а вот качество не получается...да и сколько реально ушло в ремонт мы ,если и узнаем, то из сводок СК.
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