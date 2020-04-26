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В Петрозаводске начало разваливаться отремонтированное за 7,4 млн рублей здание издательства "Периодика" (ФОТО) 5
Сегодня 06:40

В Петрозаводске начало разваливаться отремонтированное за 7,4 млн рублей здание издательства "Периодика" (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 27 Апреля 2020
фото: читатель Столицы на Онего
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Отремонтированное год назад на улице Германа Титова,3 здание издательства "Периодика" за 7,4 млн рублей начало разрушаться.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель и неравнодушный петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел разрушение здания "Периодика", расположенного на улице Титова,3.

"Это здание ремонтировали всего год назад, - написал автор фото. – А оно уже разрушается. Что же будет дальше?"

Напомним, что в 2019 году на сайте госзакупок была размещена информация о поиске подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту здания АУ РК "Издательство "Периодика". Максимальная цена контракта составляла 7 млн 472 тыс. 644 рубля.

Согласно документации рабочим необходимо произвести ремонт крыши водосточной системы, ремонт фасадов здания, а также организовать эвакуационный выход на боковом фасаде дома.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-04-27 09:58:41
Ой, у вас капитализм отвалился. Хе-хе-хе...
Juniper59
2020-04-27 09:52:48
Всё нормально, это эвакуационный выход самоорганизуется.
&&&&&&&&&&&&&&
2020-04-27 07:40:59
Чему тут удивляться , половину средств украли , на 2 половину сделали ремонт . Спишут на короновирус .
Вася
2020-04-27 09:36:36
&&&&&&&&&&&&&&, Где Медведев?
&&&&&&&&&&&&&&
2020-04-27 10:14:38
Вася, в ...опе , как и все его друзья и либералы .
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