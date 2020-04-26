В Петрозаводске начало разваливаться отремонтированное за 7,4 млн рублей здание издательства "Периодика" (ФОТО)

Отремонтированное год назад на улице Германа Титова,3 здание издательства "Периодика" за 7,4 млн рублей начало разрушаться.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель и неравнодушный петрозаводчанин прислал фото, на которых запечатлел разрушение здания "Периодика", расположенного на улице Титова,3.

"Это здание ремонтировали всего год назад, - написал автор фото. – А оно уже разрушается. Что же будет дальше?"

Напомним, что в 2019 году на сайте госзакупок была размещена информация о поиске подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту здания АУ РК "Издательство "Периодика". Максимальная цена контракта составляла 7 млн 472 тыс. 644 рубля.

Согласно документации рабочим необходимо произвести ремонт крыши водосточной системы, ремонт фасадов здания, а также организовать эвакуационный выход на боковом фасаде дома.