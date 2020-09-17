Руководство Сегежского ЦБК опровергает информацию о выбросе фенола в озеро Карелии, но признает факт технического сбоя

Пресс-служба компании "Segezha Group" выступила с официальным заявлением после появления в Сети информации об опасных выбросах фенола в водоем.

Выбросов фенола в озеро не было, сообщает компания "Segezha Group". При этом на предприятии признали факт технического сбоя, который случился в одном из цехов комбината.

Ситуация штатная, однако по регламенту, предприятие обязано оповестить надзорные и контролирующие органы, говорится в сообщении компании.

Ранее в Сети появилась информация о попадании в сточные системы значительных объемов фенола, который, по оценке авторов сообщений, в дальнейшем окажется в водоеме Выгозеро.

Руководство ЦБК признало факт аварии, однако заявило, что случившееся является штатной ситуацией.

"Вечером 13 сентября 2020 года дежурный персонал цеха ЦРТМ (Цех ретификации талового масла) обнаружил "свищ" на отметке +12 метров отделения ректификации ЦРТМ. Разгерметизация трубопровода произошла на компенсаторе, встроенного в трубопровод от испарителя. Оперативно был остановлен главный циркуляционный насос для слива дифила, оставшегося в системе. Дифил, вышедший из системы был перекачен в маслоуловитель (специально предусмотренная техническая ловушка). С бака сбора, собранные материалы, были перекачены в ж/д цистерну", - говорится в заявлении компании.

"Данный инцидент не является чрезвычайной ситуацией. Ущерб почвам, водным объектами и биологическим ресурсам отсутствует", - заявляют в "Segezha Group".