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Новости. Экономика
07:15, 11 Июня 2019
фото: "Столица на Онего"

РВИО готово провести новые раскопки в Сандармохе

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Представители Российского военно-исторического общества (РВИО) могут организовать новую экспедицию в район урочища Сандармох в Карелии.

"Как и в прошлом году, экспедиция будет организована, если к нам обратятся Республика Карелия и представители Минобороны РФ по поводу поисковых работ в этом районе", — цитирует "Коммерсантъ" руководителя департамента информационной политики РВИО Надежду Усманову.

Такое заявление она сделала на пресс-конференции, посвященной итогам первой экспедиции Российского военно-исторического общества в августе 2018 года в Сандармох. Тогда поисковики проверяли гипотезу директора Института истории и политических наук ПетрГУ Сергея Веригина и профессора ПетрГУ Юрия Килина о возможном захоронении в урочище убитых финнами пленных красноармейцев во Вторую мировую войну. В результате поисков были найдены пять человеческих останков с характерными отверстиями в черепах. Господин Веригин пояснил, что судмедэкспертиза показала, что этих людей могли убить как сотрудники НКВД, так и финны. Согласно заключению, их расстреляли из пистолетов маузер и браунинг, которые в начале прошлого века закупались как Российской империей, так и Финляндией (получила независимость от Российской империи в 1917 году), а также СССР. "Когда я получил и проанализировал экспертные заключения (то понял, что.— "Ъ"), на мой взгляд, работы надо продолжать совместно с финскими исследователями и организовать вторую экспедицию в район Сандармоха»,— цитирует "Коммерсантъ" Веригина.

Министр культуры Карелии и руководитель регионального отделения РВИО Алексей Лесонен согласен с продолжением земляных работ в Сандармохе, но он еще не обращался в РВИО с просьбой о проведении второй экспедиции, пишет "Коммерсантъ".

Напомним, прошлогодняя совместная поисковая экспедиция РВИО и 90 отдельного специального поискового батальона Западного военного округа в Медвежьегорском районе вызвала протест родственников людей, расстрелянных в 1937-138 годах в урочище Сандармох. Десятки людей поставили свои подписи под открытым письмом с требованием не тревожить могилы расстрелянных, которое было адресовано министерству культуры РФ, правительству Карелии и Российскому военно-историческому обществу. Некоторые правозащитники и общественность сочли раскопки в урочище попыткой подменить историю. Финские историки отмечают, что у них нет документов, свидетельствующих о расстрелах советских военнослужащих в Сандармохе и вообще о массовых расстрелах в Карелии. Депутат законодательного собрания Карелии и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова считала, что раскопки велись без законных оснований.

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