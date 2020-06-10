РЖД готовят скидки на билеты

РЖД ожидают роста спроса у пассажиров на путешествия по железной дороге в России после пандемии и планируют стимулировать его, в том числе скидками на билеты.

О планируемом снижении цен на билеты сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

"Мы хотим верить в то, что желание людей путешествовать, изучать страну в итоге будет сильнее возможных страхов и сомнений. Тем более, мы предпринимаем меры для минимизации риска подхватить вирус", — сообщили в компании.

Разветвленная сеть железных дорог и большое количество поездов способствует развитию внутреннего туризма, подчеркнули в ОАО. "То есть с использованием железной дороги создаются туристические продукты, которые позволяют посетить максимально возможное количество городов", — продолжили в РЖД.

Это могут быть как длительные поездки — до двух недель, так и короткие двух-трехдневные туры "выходного дня", организованные в формате "поезд-отель". Подвижной состав железных дорог к этому приспособлен, и туристы могут путешествовать в комфортных условиях, отметили в компании.

Согласно опросам, 88 процентов пассажиров настроены оптимистично и готовы совершить поездку сразу после снятия ограничительных мер в течение месяца: 43 процента — с личными целями, к родственникам, друзьям, 28 процентов желают совершить деловые поездки, а 17 процентов — туристические.

"Безусловно, нами будут предприняты меры по стимулированию путешествий железнодорожным транспортом. В частности, мы планируем продолжить развивать клиентские сервисы, программу лояльности "РЖД Бонус", а также устраивать различные акции и скидки по продаже билетов", — рассказали в компании.