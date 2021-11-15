РЖД остановила продажи билетов на поезд №92 «Москва – Мурманск» через Карелию из-за снижения спроса

Из-за снижения спроса Федеральная пассажирская компания (дочернее общество РЖД) намерена отменить или сократить периодичность движения 44 пассажирских поездов.

Об этом говорится в телеграмме ФПК, о которой сообщает РБК.

Из Москвы в некоторые даты поезда перестанут ходить до Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Мурманска, Нижневартовска и Челябинска.



Речь, в том числе, идет об остановке продаж билетов на поезд №92/91 Москва — Мурманск, который пересекает Карелию, отправлением из Москвы 9, 12, 13, 14 января, из Мурманска 11, 14, 15, 16 января.





В компании сообщили, что в случае высокой востребованности количество поездов вновь увеличат. На всех отмененных маршрутах продолжают курсировать другие поезда.