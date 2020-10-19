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РЖД продлит маршрут поезда Москва–Рускеала до Питкяранты в Карелии

Новости. Общество
10:31, 20 Октября 2020
фото: "Нетипичная Питкяранта"/"ВКонтакте"
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РЖД организует прямое железнодорожное сообщение Москва – Питкяранта на новогодние каникулы.

По сообщению службы корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, беспересадочные вагоны до Питкяранты будут курсировать в составе поездов дальнего следования со 2 по 11 января 2021 года. Из Москвы до станции Сортавала и в обратном направлении беспересадочная группа вагонов отправится в составе поезда №160/159 Петрозаводск – Москва. А на участке Сортавала – Питкяранта будет использована комбинированная схема движения: от станции Сортавала до Рускеалы и от Рускеалы до станции Маткаселькя поезд будет следовать на паровозной тяге, далее – от станции Маткаселькя до станции Питкяранта и обратно – с использованием тепловозной тяги.

От станции Сортавала беспересадочные вагоны будут отправляться в составе поезда № 925/926 в 7:30 и прибывать в Питкяранту в 12:00. В обратном направлении они будут отправляться в 15:54 и прибывать в Сортавалу в 19:35. В пути также предусмотрены остановки на станциях Янисъярви, Ляскеля, Леппясилта.

Сообщение будет организовано в пилотном режиме. В дальнейшем, если маршрут будет востребован у пассажиров, его планируется сделать регулярным.

Напомним, в прошлом году жители Питкяранты требовали возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Санкт-Петербургом, которое отменили более 10 лет назад. В сентябре 2019 года на вокзале они провели флешмоб. 

Ранее сообщалось, на Новый год в Карелию пойдут дополнительные "Ласточки".

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