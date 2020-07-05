С 6 по 10 июля Прионежская сетевая компания продолжит ремонты на энергообъектах

В рамках подготовки энергосистемы Республики Карелия к работе в зимних условиях АО "ПСК" ведет неотложные ремонтные работы в зоне своей ответственности.

Производимые энергетиками работы позволяют значительно повысить надежность энергоснабжения потребителей. В Прионежской сетевой компании напоминают, что неотложные ремонты в электрических сетях не могут производиться без кратковременных отключений электроэнергии и просят отнестись к этому с пониманием. АО "ПСК" приносит извинения за доставленные неудобства.

С 6 по 10 июля временные отключения возможны:

Кондопожский муниципальный район:



- 6 июля с 00.00 до 8.00, 6 июля с 20.00 по 7 июля до 8.00, 7 июля с 20.00 по 8 июля до 8.00. Город Кондопога: улица Кондопожская: здания пилорамы, метеостанции, канализационной насосной станции, детского дома; деревни Новинка, Горка, Гангозеро.

- 10 июля с 10.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Приканальная (гаражные кооперативы).

Сортавальский муниципальный район:



- 6 июля с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улицы Мира (дом 8), Победы (дом 5-А), здание "Мегафона".

Лоухский муниципальный район:



- 6 июля с 16.30 до 17.00. Поселок Лоухи.

Кемский муниципальный район:



- 6 июля с 9.00 до 12.00. Город Кемь: здание угольного склада.

- 6 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Кузема: улица 1-я Лесная.

- 6 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Бабгуба: улицы Ручьевая, 2-й Пятилетки, Набережная, Первомайская, Сенная, Заречная, Болотная, Школьная, Вейлуда, Коргаручьевая, Старая Ташкатурка.

- 6 июля с 14.00 до 17.00. Город Кемь: здания детской поликлиники, кухни ЦРБ.

- 7 июля с 9.00 до 13.00. Поселок Рабочий Остров: улицы Октябрьская, Заводская, Железнодорожная, Кедроручьевая, Южная, Прионежская, Комсомольская, Молодежная, Юбилейная, Новая, Лесная, Строительная, Ручьевая, Хлораторная (здания почты, детского дома, школы), Портовая, Набережная, Поморская, Советская, Пролетарская, 1-й Пятилетки (здания детского сада "Елочка", котельной), переулок Юбилейный.

- 8 июля с 9.30 до 16.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 34, 34-А, 36), улицы Некрасова (дома 42-64), Бланки (дома 20-42), Энергетиков (дома 22 – 25), здания Администрации, фильтровальной станции, инкассации, пожарного депо, "Мегафон", "Теле 2", "Билайн", библиотеки, мастерской "Феникс", СевКарелЛес, ГИМС, Рыбинспекции, бара "Уфо", магазинов "Магнит", "Меркурий", "Аленушка", ФССП, СЭС.

- 8 июля с 11.00 до 13.00. Поселок Панозеро: здания котельной, школы, водозабора; деревня Панозеро: здание пожарного депо.

- 9 июля с 13.00 до 17.00. Город Кемь: улица Слободская (дома 52 – 89), переулок Рыбацкий.

- 10 июля с 10.00 до 12.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 63, 63-А, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77).

Медвежьегорский муниципальный район:



- 7 июля с 10.00 до 17.00. Поселок Челмужи; деревня Сергиево.

- 7 июля с 11.00 до 14.00. Город Медвежьегорск: улицы Омелина, Рябова; Поселок Лумбуши: улицы Центральная Верховье; поселок Пиндуши, деревня Брюхово.

- 9 и 10 июля с 9.30 до 17.00. Поселки Челмужи, Волозеро, Тихвин Бор, Сергиево, Огорелыши; деревни Возрицы, Данилово, Немино.

Калевальский национальный район:



- 8 июля с 00.00 до 6.00. Поселки Калевала, Кепа, Луусалми, Куусиниеми.

- 8 июля с 9.00 до 13.00. Поселок Калевала: улица Советская (дома 24, 26, 28, 32, 34-А, 34 – Б), здания воинской части и котельной; Поселок Боровой.

- 9 июля с 9.00 до 11.00. Поселок Боровой: улицы Советская, Набережная, Почтовая, Речная.

Муезерский муниципальный район:



- 6 июля с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00. Поселок Муезерский улицы Гагарина (здание пекарни), 8 Марта, Правды, Строителей.

- 7 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Карельская (здания Центра занятости, Паспортного стола).

- 8 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улицы Карельская, Комсомольская.

- 9 июля с 13.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улица Антикайнена.

Олонецкий национальный район:



- 6 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Октябрьская (дома 13-35), Интернациональная.

- 7 июля с 9.00 до 16.00. Город Олонец: улица Сортавальская (дома 5 – 13), переулок Молодежный.

- 8 июля с 14.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Брендоева, Цветочная, Ленина (дома 47, 49).

- 8 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Ильинский: улицы Комсомольская, Украинская (дома 24 – 37-А), Октябрьская (дома 11 – 21), Первомайская (дома 12, 13).

- 9 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Тукса: улицы Ручейная, Юбилейная (здания овощехранилища, водонапорной и канализационной станций, гаражи совхоза "Искра").

- 10 июля с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улицы Луговая, Никитская (дом 7), здание метеостанции.

Сегежский муниципальный район:



- 7 июля с 9.30 до 16.00. Город Сегежа: улицы Владимирская (дом 11), Маяковского (дом 8).

- 7 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Попов Порог: улицы Коммунистическая, Пионерская.

- 8 июля с 9.30 до 15.00. Поселок Кочкома: улицы Центральная, Гористая, Лесная.

Костомукшский городской округ:



- 7 и 9 июля с 9.00 до 12.00. Город Костомукша: улицы Надежды (дома 4, 6, 8-А, 10-А, 12), Северная (дом 4).

- 8 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Контокки.

Прионежский муниципальный район:



- 6 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская, Комсомольская переулок Ивенский; поселок Чална: улица Гусева, переулок Больничный.

- 7 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва – Ветка: улицы Набережная, Горная, Подгорная, Заречная; Садово-огородные товарищества в районе поселка Деревянка.

- с 6 по 10 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец.

- 8 и 10 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Советская, Ивенская, Речная.

- 9 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва: улицы Советская, Новоручейная; деревня Бесовец: садовое товарищество "Астра".