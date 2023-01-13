С февраля в России проиндексируют более 40 выплат, пособий и компенсаций

С 1 февраля в РФ будут проиндексированы свыше 40 выплат, пособий и компенсаций.

С 1 февраля россиян ждет прибавка к различным выплатам, пособиям и компенсациям на 11,9%, пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеграм-канал федерального Минтруда.



В общей сложности власти планируют проиндексировать свыше 40 различных мер социальной поддержки.



Например, будет увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и прочее.



В частности, с учетом индексации, размер маткапитала на первого ребенка увеличится почти до 587 тысяч рублей. Это на 62,5 тысячи больше, чем в прошлом году. Маткапитал на второго ребенка составит почти 775,6 тысячи, что на 82,5 тысячи рублей больше, чем в 2022 году.



Индексация пройдет по уровню фактической инфляции - на 11,9%, пояснили в Минтруде. Напомним, по итогам первого квартала 2023 года инфляция в России может снизиться с 11,9% до примерно 5%, заявил сегодня президент России Владимир Путин.