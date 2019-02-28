С мая откроется авиасообщение между Петрозаводском и Симферополем

Самолеты начнут летать в Симферополь с 1 мая, рейсы будут выполняться авиакомпанией "Северсталь" два раза в неделю.

Обм этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела транспорта министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Андрей Наумов.

"На сегодняшний день проведен отбор авиакомпании, деньги в бюджете заложены на рейсы на Симферополь. Периодичность – два раза в неделю. Всего будет 44 рейса в период с 1 мая по 30 сентября", – сказал Наумов.

По его словам, рейсы будет выполнять по понедельникам и четвергам на новых самолетах Sukhoi Superjet 100 череповецкая авиакомпания "Северсталь", которая стала победителем отбора.

"Планируем, что с марта уже будет открыта продажа билетов", – отметил представитель ведомства.

Он добавил, что рейс между Петрозаводском и Симферополем включен на федеральном уровне в программу субсидирования авиаперевозок.