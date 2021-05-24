В Петрозаводске более 200 водителей катались пьяными по городу, подвергая опасности людей

За 4 месяца 2021 года автоинспекторы отстранили от управления более 200 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Всего с начала 2021 года сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска остановили на дорогах города более 200 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Госавтоиснпекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Муезерском районе автоинспекторы поймали пьяного водителя без прав.