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В Петрозаводске более 200 водителей катались пьяными по городу, подвергая опасности людей

Новости. Происшествия
18:00, 25 Мая 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

За 4 месяца 2021 года автоинспекторы отстранили от управления более 200 нетрезвых водителей, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Всего с начала 2021 года сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска остановили на дорогах города более 200 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

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Госавтоиснпекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым правонарушением, за которое предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в Муезерском районе автоинспекторы поймали пьяного водителя без прав.

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