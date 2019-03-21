С начала года в Карелии 25 детей пострадали в ДТП

Чаще всего дети становятся участниками ДТП в качестве пассажиров, сообщили в ГИБДД Карелии.

Согласно статистике, с начала года в Карелии произошло 23 ДТП с участием детей. Один ребенок погиб, 25 - получили травмы.

В качестве пассажиров в авариях пострадали 18 детей.

Почти за 3 месяца было пресечено 249 нарушений правил перевозки детей.