С организации в Петрозаводске взыскали более миллиона рублей в счет оплаты труда

Работодатель неоднократно нарушал права сотрудника.

Петрозаводский городской суд, исследовав материалы гражданского дела о нарушении трудовых прав, вынес решение об удовлетворении иска, сообщили в пресс-службе инстанции.



В 2021-2023 годах истец на основании заключенных трудовых договоров работал в одной из организаций, при этом работодатель неоднократно нарушал его права на своевременное получение положенных по закону выплат.



Ответчик в суд не явился, не предоставил сведения о выплате положенных истцу денежных сумм в полном объеме, соответствующий запрос инстанции проигнорировал.



Суд вынес заочное решение, взыскав с организации задолженность по оплате труда, компенсацию за неиспользованный отпуск, проценты за задержку денежных выплат и компенсацию морального вреда в пользу работника на общую сумму более 1 млн рублей.