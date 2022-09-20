С помощью комплексов диагностики «ПКС-Тепловые сети» обнаружили более 70 повреждений на объектах теплоснабжения

За лето инженеры АО «ПКС-Тепловые сети» с помощью комплексного оборудования для диагностики обнаружили более 70 повреждений на тепловых сетях.

Места утечки теплоносителя были выявлены с точностью до метра.

Комплексные устройства находят место и глубину прохождения инженерных коммуникаций под землей и помогают предотвратить их повреждение во время восстановительных работ. Системы «видят» силовые линии, армированные оптоволоконные кабели и трубопроводы из электропроводных материалов. Помимо этого, обнаруживают металлические люки, которые, например, заросли дерном или случайно попали под слой асфальта.

Благодаря встроенному GPS/ГЛОНАСС-модулю техника находит и сохраняет в память местонахождение коммуникаций, которое затем можно внести в электронную схему тепловых сетей Петрозаводска ZuluGIS. В любой момент операторы могут обратиться к базам данных и уточнить, например, протяженность сети или подключенных потребителей.

Для обследования тепловых трасс «ПКС-Тепловые сети» используют акустический и корреляционный течеискатели, трассоискатель, телеинспекцию и тепловизор. Специализированные приборы выявляют неисправности сетей на глубине до 3,5 метров.

Так, с помощью трассоискателя специалисты обнаруживают направление трубопровода, места поворотов сети и ее сложные участки.

Течеискатели применяют, когда направление трубопровода известно, а инженеры уже переходят к поиску повреждений. При помощи акустического течеискателя бригады ищут повреждения вручную и самостоятельно обходят небольшие участки тепловой трассы. Прибор анализирует звук утечки и передает данные на приемник.

Датчики корреляционного течеискателя устанавливаются на ключевых точках водопровода большой протяженности. После их активации прибор, анализируя акустические данные, материал коммуникаций, их длину и диаметр, определяет место предполагаемого повреждения.

О том, как системы диагностики помогают в работе коммунальной службы, рассказывает Денис Богданов, начальник аварийно-диспетчерской службы АО «ПКС-Тепловые сети»: «Использование приборов сокращает время на устранение повреждений. Раньше для определения утечки теплоносителя под землей ремонтные бригады использовали метод шурфовки: в течение нескольких часов производили земляные работы, затем вскрывали лотки тепловых сетей. Приборы течепоискового назначения, напротив, обнаруживают неполадки без нарушения грунта. В зависимости от протяженности сети, диаметра трубопровода и глубины его залегания диагностика занимает от 30 минут до 3 часов. Бригады снимают асфальт и почву в минимальном объеме и только для устранения повреждения».