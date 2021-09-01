С понедельника изменится схема движения на выезде из Петрозаводска

Поворачивать с Лесного проспекта на Суоярвское шоссе можно будет с двух полос, сообщили в администрации города.

С 6 сентября изменится схема движения транспорта на пересечении Лесного проспекта и Суоярвского шоссе. Повороты автомобилей с разных полос будут организованы по-новому.

При движении со стороны Древлянки по Лесному проспекту теперь можно будет повернуть налево, на Суоярвское шоссе, с двух полос: левой и центральной. Проезд прямо, в сторону улицы Боровая, будет осуществляться только по правой полосе.

Изменения призваны увеличить пропускную способность перекрёстка и уменьшить количество пробок.

Ранее стало известно, что остановку транспорта запретят на улицах сразу в трех районах Петрозаводска.