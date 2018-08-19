С понедельника на подъезде к Финляндии продолжатся взрывные работы

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Движение на участке подъездной дороги к МАПП "Вяртсиля" в Карелии закроют для проведения буровзрывных работ, сообщает управление трассой "Кола".
С 20 по 24 с 11.00 до 13.00 на подъезде к МАПП "Вяртсиля" в Сортавальском районе с 4 по 6 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.
Управление просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
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