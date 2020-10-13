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"Центр Единого Обслуживания" РКС в Петрозаводске начинает принимать клиентов только по записи

Новости. Общество
16:50, 14 Октября 2020
фото: © "Центр Единого Обслуживания"
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С 15 по 25 октября "Центр Единого Обслуживания", расположенный  на улице Гоголя, ограничивает прием физических лиц.

С завтрашнего дня, 15 октября, для того, чтобы лично попасть в "ЦЕО", необходимо предварительно записаться по телефону колл-центра 56-04-31, прием звонков осуществляется с 8.00 до 18.00. 

Если вам необходимо оставить корреспонденцию для ООО "КРЦ" или АО "ПКС-Водоканал", сделать это можно у входа в ЦЕО – там установлен специальный ящик для приема писем и обращений или по "Почте России". Письмо также письмо можно направить на электронный адрес krc-feedback@rks.karelia.ru.

Способы передачи показаний прибора учета для физических лиц:

• Указать показания в соответствующей графе при оплате
• По телефону (814-2) 56-04-31, в том числе с использованием интерактивного голосового меню IVR-системы
• Через официальный сайт  www.крц10.рф: форма "Показания счетчиков", сервис "Личный кабинет"
• По электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru

Способы оплаты:

• В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК
• С помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн (оплата производится без дополнительных комиссий и сборов)
• В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков (условия и величину комиссий и сборов уточняйте в банке)
• В отделениях ФГУП "Почта России" (условия и величину комиссий и сборов уточняйте в отделении)
• Онлайн оплата через официальный сайт www.крц10.рф

Для юридических лиц:

По вопросам заключения, внесения изменений, расторжения договоров холодного водоснабжения и водоотведения с юридическими лицами просим обращаться по телефону 59-21-17 или писать на адрес электронной почты dogovor-sbyt@rks.karelia.ru.

Способы передачи показаний прибора учета:

Сведения о показаниях приборов учета потребителей-юридических лиц необходимо направлять на адрес электронной почты pribor@rks.karelia.ru.

Интересующие вас вопросы также можно задать на сайте pks-vodokanal.ru, по электронной почте pwc-secretary@rks.karelia.ru или по телефону, указанному в договоре на услуги водоснабжения и водоотведения.

 

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