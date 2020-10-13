"Центр Единого Обслуживания" РКС в Петрозаводске начинает принимать клиентов только по записи

С 15 по 25 октября "Центр Единого Обслуживания", расположенный на улице Гоголя, ограничивает прием физических лиц.

С завтрашнего дня, 15 октября, для того, чтобы лично попасть в "ЦЕО", необходимо предварительно записаться по телефону колл-центра 56-04-31, прием звонков осуществляется с 8.00 до 18.00.

Если вам необходимо оставить корреспонденцию для ООО "КРЦ" или АО "ПКС-Водоканал", сделать это можно у входа в ЦЕО – там установлен специальный ящик для приема писем и обращений или по "Почте России". Письмо также письмо можно направить на электронный адрес krc-feedback@rks.karelia.ru.



Способы передачи показаний прибора учета для физических лиц:



• Указать показания в соответствующей графе при оплате

• По телефону (814-2) 56-04-31, в том числе с использованием интерактивного голосового меню IVR-системы

• Через официальный сайт www.крц10.рф: форма "Показания счетчиков", сервис "Личный кабинет"

• По электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru

Способы оплаты:



• В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК

• С помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн (оплата производится без дополнительных комиссий и сборов)

• В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков (условия и величину комиссий и сборов уточняйте в банке)

• В отделениях ФГУП "Почта России" (условия и величину комиссий и сборов уточняйте в отделении)

• Онлайн оплата через официальный сайт www.крц10.рф

Для юридических лиц:

По вопросам заключения, внесения изменений, расторжения договоров холодного водоснабжения и водоотведения с юридическими лицами просим обращаться по телефону 59-21-17 или писать на адрес электронной почты dogovor-sbyt@rks.karelia.ru.



Способы передачи показаний прибора учета:

Сведения о показаниях приборов учета потребителей-юридических лиц необходимо направлять на адрес электронной почты pribor@rks.karelia.ru.

Интересующие вас вопросы также можно задать на сайте pks-vodokanal.ru, по электронной почте pwc-secretary@rks.karelia.ru или по телефону, указанному в договоре на услуги водоснабжения и водоотведения.