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S7 возобновляет рейсы Москва-Петрозаводск

Новости. Общество
12:02, 16 Октября 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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S7 Airlines возобновляет прямые регулярные рейсы из Москвы в Петрозаводск с 26 декабря.

Полеты будут осуществляться с 26 декабря нынешнего года четыре раза в неделю – по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Вылет из аэропорта Домодедово в 12:20, прилет в аэропорт Петрозаводска в 14:05. Обратный рейс вылетает в 14:50 и приземляется в Москве в 16:35. Время в полете составит чуть больше полутора часов, сообщается на сайте "Aviaport.ru".

Рейсы будут выполняться на современных самолетах Embraer 170, рассчитанных на перевозку 78 пассажиров в комфортабельном и просторном салоне экономического класса.

Авиабилеты на новый рейс уже в продаже.

Напомним, 12 января 2019 года состоялся последний из запланированных рейсов S7 из Петрозаводска. В бюджете региона на 2019 год средства на компенсацию расходов авиакомпании по обслуживанию авиарейсов Москва–Петрозаводск не были заложены. В таких обстоятельствах S7 Airlines была не намерена работать на коммерчески невыгодном направлении.

В настоящее время рейсы на Москву из аэропорта "Петрозаводск" осуществляет авиакомпания "Победа". Они выполняются по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

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Комментарии

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