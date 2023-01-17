Сад Памяти в честь участников Великой Отечественной появится в деревне на востоке Карелии

В одной из деревень Пудожского района Карелии на деньги фонда президентских грантов общественники собираются обустроить Сад памяти.

В этом году на первый конкурс фонда президентских грантов от Карелии поступило 119 заявок. По итогам отбора поддержку в размере 31 миллиона рублей получат 17 общественных организаций. Об этом на своей странице в социальной сети рассказал глава республики Артур Парфенчиков.



«Направления проектов самые разные, - отметил он. - Так, в деревне Кубовская Пудожского района активисты планируют создать Сад памяти в честь местных жителей - участников Великой Отечественной войны. А в окрестностях Деревянского сельского поселения Прионежского района проведут работу по поиску и захоронению останков бойцов Красной Армии, погибших на южных рубежах обороны Петрозаводска».



Кроме того, отметил Парфенчиков, на территории бывшего Онежского тракторного завода появится музей. Экспозиция расскажет о жизни завода в недавнем прошлом.



Для пожилых людей в Петрозаводске планируют проводить постоянные открытые тренировки - фитнес и лечебную физкультуру.



