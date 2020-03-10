Садоводческое товарищество под Петрозаводском выиграло суд у антимонопольной службы

СНТ "Онежец-2" добилось отмены штрафа, назначенным карельским УФАС после жалобы дачника.

Напомним, в марте прошлого года садоводческое товарищество "Онежец-2" было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. В УФАСе, рассмотрев заявление от дачника, установили нарушение со стороны СНТ: препятствование перетоку электрической энергии по своим сетям к энергопринимающим устройствам одного из собственников земельного участка.

В октябре 2019 года решением Арбитражного суда республики постановление антимонопольной службы было отменено как незаконное. Позже Тринадцатый Арбитражный суд в удовлетворении апелляционной жалобы карельского УФАС отказал, оставив в силе решение предыдущей инстанции.

"Отменяя постановление антимонопольного органа, Арбитражный суд Карелии посчитал недоказанным факт препятствования перетоку электрической энергии непосредственно СНТ "Онежец-2", а собранные в рамках административного расследования доказательства – недоказанными", - сообщается на сайте карельского УФАС.