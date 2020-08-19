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Сайт-двойник оставил жителя Карелии без денег

Новости. Криминал
10:53, 20 Августа 2020
фото: © shutterstock.com
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В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 54-летний местный житель, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что через поисковик пытался найти сайт своего банка. Пройдя по первой попавшейся ссылке, он увидел стандартную форму, где следовало ввести парольную информацию.

Житель севера Карелии набрал требуемые сведения и обнаружил, что ресурс перестал работать. Вскоре вновь задав тот же запрос и оказавшись уже в официальном приложении своего банка, гражданин выяснил, что у него украли 86 тысяч рублей.

Пользователь посетил сайт-двойник коммерческого учреждения, созданный мошенниками.

Проводится проверка.

Полиция Карелии напоминает, что клоны различных официальных организаций встречаются нередко. Если через поиск пытаться выйти на интернет-ресурс нужной структуры, вам предложат сразу несколько ссылок, часть из них – это так называемые "зеркала". Следует внимательно изучать адресную строку, и насторожиться, если после ввода данных появляется надпись о недоступности ресурса, техобслуживании или иная информация с предложением посетить его позднее.

Ранее полиция Карелии назвала пять признаков телефонных мошенников.

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Комментарии

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Иван Васильевич
2020-08-20 11:59:20
Таких сайтов полно! Никто с ними не борется, к сожалению....
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