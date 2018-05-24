Самойлову хотят еще раз отправить на "Евровидение"

На сайте Change.org появилась петиция с просьбой отправить певицу Юлию Самойлову на международное музыкальное соревнование "Евровидение-2019" в Израиль в качестве участницы от России.

Обращение адресовано Первому каналу и президенту России Владимиру Путину, пишет lenta.ru.

"Юлия, вы — наша гордость! Мы, народ России, отправляем вас на "Евровидение-2019" в Израиль! Просим оказать поддержку в инициативе Первый канал и лично президента России Владимира Владимировича Путина!" — заявил автор петиции Виктор Быков. Он отметил, что, исходя из высказываний Самойловой, певица не против принять участие в конкурсе еще раз.

С предложением автора петиции согласился член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"После "Евровидения-2018" осталась какая-то недосказанность. Юлия Самойлова очень волновалась, было видно, что она не смогла показать все, на что способна. Особенно гадкой оказалась ее травля в Сети после конкурса. Каждый человек может оступиться, но это не значит, что его за это нужно откровенно гнобить. Юля хочет получить еще один шанс, уже ранее заявляла об этом, а, как известно, "Бог троицу любит". Поэтому я нисколько не удивлен появлению такой петиции и тоже ее поддерживаю", — сказал Манукян.

Эксперт выразил надежду на то, что, в случае победы России на "Евровидении-2019", следующее соревнование пройдет в Севастополе. "Это будет символично", — посчитал он.