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Самолет из Петрозаводска в Москву будет летать 6 раз в неделю

Новости. Общество
12:33, 01 Августа 2020
фото: пресс-служба правительства Карелии
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Связано это с тем, что сегодня 4 рейсов всем желающим улететь из Петрозаводска в Москву недостаточно.

С 3 августа самолет "Боинг 737-800" авиакомпании "Победа", вмещающий 189 пассажиров, будет летать из аэропорта "Петрозаводск" в Москву и обратно 6 раз в неделю за исключением вторника.

Эту информацию нам сообщили в аэропорту "Петрозаводск", пояснив, что сегодня 4 рейсов в неделю – в понедельник, среду, пятницу и воскресенье – не хватает. Каждый раз самолет заполняется до отказа и некоторые пассажиры не могут купить билеты на нужные им авиарейсы.

Понятно, что такой график будет плавающим, с учетом времени года и востребованности рейса на Москву, авиакомпания, очевидно, будет его менять.

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