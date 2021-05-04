Самолеты из Петрозаводска отправятся в Калининград

Авиапредприятие «Северсталь» вводит новый регулярный рейс Петрозаводск — Калининград.
Компания «Северсталь» сообщила о запуске нового регулярного рейса «Петрозаводск — Калининград». Об этом сообщается в паблике авиапредприятия в соцсети.
Рейсы между столицей Карелии и Калининградом будут выполняться с 21 мая по 29 октября этого года по пятницам.
«Вылет из Калининграда 10:50, прилет в Петрозаводск в 13:35.
Вылет из Петрозаводска в 14:25, прилет в Калининград 15:10.
Время вылета/прилета указано местное», — говорится в сообщении «Северстали».
Стоимость стандартных билетов на рейс из Петрозаводска в Калининград, согласно данным на сайте авиапредприятия, составляет 4500 рублей, 5500 рублей, 6600 рублей.
Ранее сообщалось, что самолеты из Петрозаводска полетят в Казань.
Комментарии