Самолеты из Петрозаводска отправятся в Калининград

Авиапредприятие «Северсталь» вводит новый регулярный рейс Петрозаводск — Калининград.

Компания «Северсталь» сообщила о запуске нового регулярного рейса «Петрозаводск — Калининград». Об этом сообщается в паблике авиапредприятия в соцсети.

Рейсы между столицей Карелии и Калининградом будут выполняться с 21 мая по 29 октября этого года по пятницам.

«Вылет из Калининграда 10:50, прилет в Петрозаводск в 13:35.

Вылет из Петрозаводска в 14:25, прилет в Калининград 15:10.

Время вылета/прилета указано местное», — говорится в сообщении «Северстали».

Стоимость стандартных билетов на рейс из Петрозаводска в Калининград, согласно данным на сайте авиапредприятия, составляет 4500 рублей, 5500 рублей, 6600 рублей.

Ранее сообщалось, что самолеты из Петрозаводска полетят в Казань.