«Самосвал кувырнулся»: на трассе в Карелии произошло ДТП с большегрузом (ВИДЕО)

Очевидец запечатлел аварию на трассе с участием грузового автомобиля.
Очевидец снял перевернутый грузовой автомобиль на обочине. Ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
«Самосвал кувырнулся», — сообщил голос очевидца за кадром.
Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, авария произошла в Сегежском районе.
Ранее сообщалось, что участки трассы «Кола» в Карелии перекрыты из-за непогоды.
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