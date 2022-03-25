Реклама
Продвижение бизнеса в соцсетях в современных условиях
25.03.2022 11:43
Снос заборов начался на проспекте Ленина в Петрозаводске
Сегодня 09:10
Роспотребнадзор проверил города в Карелии на радиацию
25.03.2022 18:00
В Карелии виновник смертельного ДТП отправится в колонию-поселение почти на 6 лет
25.03.2022 16:30

«Самосвал кувырнулся»: на трассе в Карелии произошло ДТП с большегрузом (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:59, 26 Марта 2022
фото: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК / скриншот видео

Новости партнеров

Очевидец запечатлел аварию на трассе с участием грузового автомобиля.

Очевидец снял перевернутый грузовой автомобиль на обочине. Ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

«Самосвал кувырнулся», — сообщил голос очевидца за кадром.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, авария произошла в Сегежском районе.

Ранее сообщалось, что участки трассы «Кола» в Карелии перекрыты из-за непогоды.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
21.03.2022, 14:47
Жители Петрозаводска опустошают полки магазинов, скупая сахар, крупы и чай (ФОТО)

Аналитика

25.03.2022 14:45
Ничего лишнего - только деньги
Господдержка бизнеса Карелии в условиях санкций: главное
Правительство Карелии разработало антикризисный пакет мер поддержки бизнеса в условиях санкций, адресованных пострадавшим отраслям экономики.
Больничные палаты станут офисом
24.03.2022 15:27
«Находимся в панике и верим в лучшее»
24.03.2022 14:12
«Подписать нельзя откладывать»
23.03.2022 15:04
Прокуратура намерена забрать у семьи Боднарчука деньги, гараж и внедорожник
22.03.2022 17:58
Вся аналитика

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.