«Самосвал кувырнулся»: на трассе в Карелии произошло ДТП с большегрузом (ВИДЕО)

фото: Подслушано у водителей Птз и Карелии / ВК / скриншот видео

Очевидец запечатлел аварию на трассе с участием грузового автомобиля.

Очевидец снял перевернутый грузовой автомобиль на обочине. Ролик опубликован в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

«Самосвал кувырнулся», — сообщил голос очевидца за кадром.

Как сообщили «Столице на Онего» в ГИБДД, авария произошла в Сегежском районе.

Ранее сообщалось, что участки трассы «Кола» в Карелии перекрыты из-за непогоды.