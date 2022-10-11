Самую веселую деревню в России украсит уникальная мельница

В деревне Киндасово восстановят мельницу на воде, рассказали в правительстве Карелии.

На территории «самой веселой деревни в России» в прошлом находилась уникальная мельница. Она отличалась от остальных тем, что стояла на плоту прямо на воде.



Бизнесвумен Светлана Хребтова совместно с предпринимателем Юлией Толмачевой решили ее восстановить. Они подали заявку и получили субсидию из регионального бюджета.



Мельничный комплекс должен стать визитной карточкой республики. Пока две подобные мельницы существуют только в Дании. Открытие мельничного комплекса запланировано на конец ноября.