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Новости. Общество
14:16, 10 Декабря 2018
фото: Pixabay

Санаторий "Марциальные воды" рассказал, почему сложилась негативная ситуация с отоплением поселка

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Долги жителей, износ сетей и котельной не позволяют достичь нормативных значений при отоплении поселка Марциальные воды, рассказали в санатории.

На прошлой неделе в СМИ была опубликована информация о жалобах на отопление от жителей поселка Марциальные воды. С начала отопительного сезона местные жители вынуждены отапливать свои квартиры с помощью электрических обогревателей

Руководство санатория "Марциальные воды" прокомментировало сообщения СМИ и ОНФ.

"Мы не будем оправдываться и убеждать всех в том, что все хорошо, - говорит генеральный директор санатория Зоряна Левина. - Да, нормативы не выдерживаются, но не потому, что мы намеренно экономим на жителях поселка. Не выдерживание норм по отоплению – вынужденная необходимость, которая позволяет сохранить системы отопления в рабочем состоянии".

Как отмечают в санатории, котельной и инженерным сетям поселка в 2019 году исполняется 55 лет. Износ составляет более 75%. Несмотря на то, что финансовые возможности по обновлению сетей в 2014 – 2017 годах у санатория были, работы сводились лишь к латанию дыр и подготовке к отопительному сезону. В настоящее время идет следствие по оценке деятельности предыдущего директора.

"Отсутствие оборотных средств, задолженность по налогам и перед поставщиками, в том числе и мазуту, разобщенный коллектив, который не понимает ситуации и не доверяет руководству – именно в таком состоянии находилось предприятие", - отмечается в сообщении.   

Санаторий со своей стороны к отопительному сезону выполнил все необходимые работы: подготовлен запас топлива в количестве 180 тонн, в полном объеме и в срок проведены технические работы по подготовке оборудования, отремонтирован котел. Но состояние сетей и оборудования не позволяет выдерживать установленные законом нормативы. Стоимость мазута, заложенная при расчете тарифа значительно ниже той, по которой сегодня приходится покупать мазут.

Кроме того, в санатории заявили о долгах за ЖКУ жителей поселка Марциальные воды: за отопление – 1,6 млн рублей, за горячую воду – 89,8 тысячи рублей, за вывоз ТБО 245 тысяч рублей. Два дома в поселке не оплачивают коммунальные платежи санаторию уже более двух лет.

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