Санитарная рубка деревьев пройдет на Древлянке (ФОТО)

Сегодня в Олимпийском сквере на Древлянке стартует санитарная рубка зелёных насаждений, сообщили в администрации Петрозаводска.

На Древлянке удалят аварийные и сухостойные деревья, ограничивающие передвижения кустарники и растения в охранной зоне линии электропередачи.

Сегодня в Олимпийском сквере начнутся работы по санитарной рубке зелёных насаждений. На общественной территории на пересечении Сыктывкарской улицы и Лесного проспекта будет выполнен снос аварийных и сухостойных деревьев, деревьев и кустарников, ограничивающих свободное передвижение граждан и транспорта, а также растений в охранной зоне линии электропередачи. Работы в рамках муниципального контракта ведёт ИП Попков С.В.

Зелёные насаждения в Олимпийским сквере представлены сохранённым при застройке естественным участком смешанного леса. В нём растут осины, берёзы, серые ольхи, сосны и ели. У последних – на территории отмечено естественное возобновление. Эти ели сохранят в рамках необходимых мероприятий. Санитарная рубка проводится с целью улучшения качественного состава зелёных насаждений, повышения эстетической привлекательности территории, сохранения ландшафтного облика сквера и предупреждения аварийных ситуаций.

Помимо этого, сегодня ООО "Городской комбинат благоустройства" ведёт работы в парке Железнодорожников. Там началась санитарная обрезка с "посадкой на пень". Такой способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников и восстанавливает живую изгородь.

Ранее сообщалось, что до конца октября в столице Карелии снесут не менее 125 аварийных деревьев.