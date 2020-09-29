Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Экс-глава Карелии Худилайнен устроил ДТП в Петербурге и скрылся (ФОТО) 5
Сегодня 08:20
Эксперт рассказал об опасности смарт-часов
29.09.2020 19:10
Стала известна судьба "Дерева дружбы", которое демонтировали из-за стелы воинской славы в Петрозаводске 10
29.09.2020 15:59
Инвестор, купивший свинокомплекс в Карелии, по месту регистрации не найден 6
29.09.2020 13:01
Стало известно, какие жесты россиян считаются непристойными для жителей Турции
29.09.2020 21:30

Санитарная рубка деревьев пройдет на Древлянке (ФОТО)

Новости. Общество
11:50, 30 Сентября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Сегодня в Олимпийском сквере на Древлянке стартует санитарная рубка зелёных насаждений, сообщили в администрации Петрозаводска.

На Древлянке удалят аварийные и сухостойные деревья, ограничивающие передвижения кустарники и растения в охранной зоне линии электропередачи.

Сегодня в Олимпийском сквере начнутся работы по санитарной рубке зелёных насаждений. На общественной территории на пересечении Сыктывкарской улицы и Лесного проспекта будет выполнен снос аварийных и сухостойных деревьев, деревьев и кустарников, ограничивающих свободное передвижение граждан и транспорта, а также растений в охранной зоне линии электропередачи. Работы в рамках муниципального контракта ведёт ИП Попков С.В.

Зелёные насаждения в Олимпийским сквере представлены сохранённым при застройке естественным участком смешанного леса. В нём растут осины, берёзы, серые ольхи, сосны и ели. У последних – на территории отмечено естественное возобновление. Эти ели сохранят в рамках необходимых мероприятий. Санитарная рубка проводится с целью улучшения качественного состава зелёных насаждений, повышения эстетической привлекательности территории, сохранения ландшафтного облика сквера и предупреждения аварийных ситуаций.

Помимо этого, сегодня ООО "Городской комбинат благоустройства" ведёт работы в парке Железнодорожников. Там началась санитарная обрезка с "посадкой на пень". Такой способ стимулирует рост молодых побегов у взрослых кустарников и восстанавливает живую изгородь.

Ранее сообщалось, что до конца октября в столице Карелии снесут не менее 125 аварийных деревьев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.09.2020, 10:06
Опрос показал "колоссальное расслоение" между школьниками из-за дистанционного обучения
29.09.2020, 16:57
Верховный суд Карелии отправил Юрия Дмитриева за решетку на 13 лет
28.09.2020, 06:40
В Сети появились шокирующие фото из дела поисковика из Карелии Юрия Дмитриева
27.09.2020, 09:17
Предприниматель из Петрозаводска рассказал о том, как "помогают малому бизнесу загнуться"
27.09.2020, 21:40
Вдова Дмитрия Марьянова рассекретила предсмертные слова артиста
28.09.2020, 16:12
Работающим пенсионерам надо повысить пенсии, чтобы их легализовать, считают в Госдуме

Аналитика

29.09.2020 15:46
Капитал
В Карелии могут появиться частные лесовладельцы 2
Федеральные власти легализовали выращивание леса на сельхозземлях.
"Социальный эффект"
29.09.2020 12:55
В эпицентре "свинской" деятельности
29.09.2020 12:10
Реболы сказали форелеводству "Нет!"
29.09.2020 09:42
Льготная ипотека – главное успеть
25.09.2020 09:30
Вся аналитика

Чтиво

23.09.2020 11:38
Личное мнение
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 15
Вышла в свет книга-исследование Николая Яковлевича Копьева о современной политической истории России и президенте Путине.
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
22.09.2020 14:03
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»