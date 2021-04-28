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Саперов вызвали обезвредить интимную игрушку в виде гранаты

Новости. Общество
23:30, 28 Апреля 2021
фото: The Police Inspectorate Hauzenberg
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Отряд полиции Германии вызвали, чтобы разминировать интимную игрушку в виде гранаты.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Сумку, в которой содержался некий предмет, нашел местный житель в лесу у города Пассау (в Нижней Баварии). Он вызвал саперов, испугавшись, что это граната. Однако оказалось, что он спутал с ней интимную игрушку. Кроме «гранаты» в сумке также лежали лубрикант и презервативы.

«Мы проверили, продают ли такие в интернете. Оказалось, что действительно бывают секс-игрушки в виде гранат», — рассказал один из саперов.

В Германии регулярно находят боеприпасы или оружие, оставленное еще со времен Второй мировой войны.

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Комментарии

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кир
2021-04-28 23:37:46
Ха-ха- ха. Глупо. Нам зачем редакция мозги пудрит?
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