Саперов вызвали обезвредить интимную игрушку в виде гранаты

Отряд полиции Германии вызвали, чтобы разминировать интимную игрушку в виде гранаты.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Сумку, в которой содержался некий предмет, нашел местный житель в лесу у города Пассау (в Нижней Баварии). Он вызвал саперов, испугавшись, что это граната. Однако оказалось, что он спутал с ней интимную игрушку. Кроме «гранаты» в сумке также лежали лубрикант и презервативы.

«Мы проверили, продают ли такие в интернете. Оказалось, что действительно бывают секс-игрушки в виде гранат», — рассказал один из саперов.

В Германии регулярно находят боеприпасы или оружие, оставленное еще со времен Второй мировой войны.