Сауна загорелась в жилом доме в Карелии (ФОТО)

Пожарные тушили загоревшуюся сауну в жилом доме в селе Видлица.

Пятого марта, в субботу, в 10 часов 50 минут на пульт спасателей поступило сообщение, что в селе Видлица на улице Школьная произошел пожар. Произошло возгорание сауны внутри жилого дома. Об этом информирует паблик олонецких спасателей.

Для ликвидации пожара привлекались пожарные из села Видлица, и поселка Ильинский. Погибших в пожаре нет, травмированных — нет.