Сауна загорелась в жилом доме в Карелии (ФОТО)

Пожарные тушили загоревшуюся сауну в жилом доме в селе Видлица.
Пятого марта, в субботу, в 10 часов 50 минут на пульт спасателей поступило сообщение, что в селе Видлица на улице Школьная произошел пожар. Произошло возгорание сауны внутри жилого дома. Об этом информирует паблик олонецких спасателей.
Для ликвидации пожара привлекались пожарные из села Видлица, и поселка Ильинский. Погибших в пожаре нет, травмированных — нет.
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