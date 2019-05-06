Сбежавшего из-под надзора полиции петрозаводчанина объявили в розыск

Сотрудники уголовного розыска ведут поиск Юрия Ц., сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники отдела полиции №3 УМВД России по Петрозаводску продолжают вести розыск Юрия Ц. 1966 года рождения, который уклоняется от административного надзора.

Полиция просит лиц, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам в Петрозаводске:

911)401-83-56, (814-2)75-50-00, или 02, с мобильного 102.

Конфиденциальность гарантируется.