Сбежавших с места ДТП хотят приравнять к пьяным водителям

Госдума одобрила ужесточение наказания для водителей, покинувших место совершения аварии.

Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты, усииливающие ответственность водителей за оставление места ДТП, сообщает Коммерсантъ.

В случае принятия соответствующих поправок в УК РФ водитель, скрывшийся с места ДТП с ранеными или погибшими, будет нести усиленное наказание, как пьяный.

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