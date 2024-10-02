Сбитая накануне в Петрозаводске собака умерла от полученных травм

Животное, а им оказался годовалый пес, не выжило после аварии.

О смерти сбитой собаки сообщили в соцсети, в комментариях к посту о состоянии животного после происшествия.

Животное попало под колеса автомобиля в воскресенье, 20 октября, в 17.10 на улице Чапаева и было сильно травмировано.

Неравнодушные горожане отвезли собаку в ветеринарную клинику, там выяснилось, что у животного множественные переломы.

Сбитая собака оказалась псом, которому около года. Автор поста обратилась за помощью в сети, но вскоре в комментариях сообщила, что пес не выжил, поблагодарив всех, кто откликнулся.

Напомним, момент жуткого наезда на собаку попал на видео. Как потом сообщили в сети, у животного выявили перелом таза в трёх местах, перелом рёбер, хвост под удаление.