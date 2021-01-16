"Сбормобиль" и "Металлмобиль" проедут сегодня по Петрозаводску

В течение воскресенья, 17 января, "Сбормобиль" и "Металлмобиль" сделают 23 остановки для приема вторсырья в разных районах столицы Карелии, сообщили в администрации города.

Сегодня в первый рейс 2021 года вышел не только "Сбормобиль", но и "Металлмобиль". Волонтеры примут у петрозаводчан на переработку вторсырье: макулатуру, определенные виды пластика, стеклотару. Сдать черные и цветные металлы, в том числе жестяные банки и баллончики, неисправную электронику и бытовую технику можно в период объезда "Металлмобиля".

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки петрозаводчанам нужно соблюдать социальную дистанцию и использовать маску. Водитель и грузчик перед выходом в рейс измеряют температуру, имеют при себе средства индивидуальной защиты и санитайзеры. Организаторы просят горожан проявить ответственность и не участвовать в акции при наличии признаков респираторных заболеваний.

В мэрии напомнили, из-за интенсивности разгрузок, плотности расписания и ограниченного места в кузове, волонтеры напрямую не принимают передачи для Первого петрозаводского общественного приюта для животных. Но горожане могут оставить помощь в двенадцати специально организованных пунктах в разных районах города. 80% вырученных от переработки вторсырья средств идут на поддержку бездомных животных.

Полный список того, что принимается на переработку, а также правила сдачи вторсырья опубликованы на странице организаторов проекта в социальной сети.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске волонтёры "Сбормобиля" в 2020 году приняли на переработку около 100 тонн вторсырья.