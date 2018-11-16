Сборщики вторсырья в Петрозаводске оштрафованы за загрязнение окружающей среды

Нарушения были выявлены во время рейда, проведенного сотрудниками администрации города.

Штрафные санкции и требование компенсации экологического вреда будут применены в отношении компании - сборщика вторсырья, сообщили в городской мэрии.

Специалисты муниципалитета зафиксировали факт загрязнения производственной территории организации.

"Проверкой деятельности предприятия сейчас занимается природоохранная прокуратура, куда были переданы собранные в ходе рейда материалы", - сообщила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

В мэрии напоминают, что в ближайшее время принять участие в экологических мероприятиях смогут и любой житель Петрозаводска.

"Администрация Петрозаводска совместно с республиканским Минприроды предлагает всем желающим вступить в ряды общественных инспекторов. Для них предусмотрены специальные курсы, где будущих контролеров ознакомят с нормами законодательства, проведут подробный инструктаж по правилам выявления и фиксации нарушений, оформят удостоверения", - отметила Анна Дудырина.

Узнать о том, как стать общественным инспектором по охране природы, можно по телефонам в администрации - 71-35-66 и 71-35-72.