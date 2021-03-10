Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
"Людка, уходи!": дикий кабан прибежал к жителям поселка в Карелии (ВИДЕО) 3
Сегодня 12:57
Бюджет России хотят пополнять за счет блогеров 3
10.03.2021 19:10
Трое человек скончались от коронавируса за сутки в Карелии 4
Сегодня 09:15
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд 3
Сегодня 09:41
В Карелии уже 26 852 человека прошли первый этап вакцинирования от коронавируса 1
10.03.2021 18:20
Скандал из-за сноса детской площадки разгорается в Карелии 8
Сегодня 07:25
За какую партию вы бы проголосовали на выборах? (ОПРОС) 42
Сегодня 15:19

Счетная палата РФ признала недостаточным финансирование территориального фонда ОМС в Карелии

Новости. Общество
16:26, 11 Марта 2021
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Счетная палата РФ провела анализ распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета территориальным фондам ОМС, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

После обращения главы Карелии Артура Парфенчикова в Совет Федерации по вопросу недостаточности финансирования территориального фонда медицинского страхования Счетной палате РФ было поручено провести анализ распределения и расходования субвенций, выделяемых на эти цели. Недавно сенаторы ознакомились с результатами этой проверки.

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, Карелия получила поддержку в вопросе необходимости пересмотра методики распределения субвенций территориальным фондам ОМС. Так, по результатам проведенного Счетной палатой РФ мероприятия установлено, что общий размер субвенции для финансирования переданных регионам полномочий в сфере ОМС является недостаточным. В итоге финансирование территориальных программ ОМС осуществляется со скрытым дефицитом, у медорганизаций недостаточно средств для финансирования текущих расходов.

Кроме того, эксперты признали, что существующая методика распределения субвенций не в полной мере учитывает объективные различия между регионами. В большинстве субъектов РФ нет возможности выделять дополнительные средства на финансирование территориальной программы ОМС. Как установили эксперты Счетной палаты, с 2018 по 2020 годы только 31 регион смог найти в региональном бюджете деньги на эти цели.

Счетной палатой также установлено, что порядок определения размера нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций законодательством об обязательном страховании не предусмотрен.

"В феврале правительство России выделило территориальным фондам ОМС почти 25,5 млрд рублей на дополнительное финансирование учреждений здравоохранения. Карелия получит 405 млн рублей. Это существенная поддержка. Ведь в прошлом году республике не хватало более 670 млн рублей на осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования. Но Счетная палата после своего исследования рекомендовала правительству РФ внести изменения в Методику распределения субвенций и разработать порядок определения размера нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций. По мнению экспертов, реализация данных мер будет способствовать устранению недостаточности финансирования переданных субъектам РФ полномочий в сфере обязательного медстрахования. Поэтому данный вопрос остается на контроле Совета Федерации", - отметил Игорь Зубарев.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2021-03-11 16:37:25
Значит лечиться будем платно. Хотя пеньковой конституцией и предусмотрена доступная медицина, но доступна она будет только за деньги, однако. А ещё спрашивают за какую партию голосовать :)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко

Чтиво

Сегодня 11:05
Без политики
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
В Прионежском и других районах республики вновь появились граждане, предлагающие заменить счетчики электроэнергии за огромные, особенно для пенсионеров, деньги.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»