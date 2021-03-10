Счетная палата РФ признала недостаточным финансирование территориального фонда ОМС в Карелии

Счетная палата РФ провела анализ распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета территориальным фондам ОМС, сообщил сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

После обращения главы Карелии Артура Парфенчикова в Совет Федерации по вопросу недостаточности финансирования территориального фонда медицинского страхования Счетной палате РФ было поручено провести анализ распределения и расходования субвенций, выделяемых на эти цели. Недавно сенаторы ознакомились с результатами этой проверки.

Как отметил сенатор Игорь Зубарев, Карелия получила поддержку в вопросе необходимости пересмотра методики распределения субвенций территориальным фондам ОМС. Так, по результатам проведенного Счетной палатой РФ мероприятия установлено, что общий размер субвенции для финансирования переданных регионам полномочий в сфере ОМС является недостаточным. В итоге финансирование территориальных программ ОМС осуществляется со скрытым дефицитом, у медорганизаций недостаточно средств для финансирования текущих расходов.

Кроме того, эксперты признали, что существующая методика распределения субвенций не в полной мере учитывает объективные различия между регионами. В большинстве субъектов РФ нет возможности выделять дополнительные средства на финансирование территориальной программы ОМС. Как установили эксперты Счетной палаты, с 2018 по 2020 годы только 31 регион смог найти в региональном бюджете деньги на эти цели.

Счетной палатой также установлено, что порядок определения размера нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций законодательством об обязательном страховании не предусмотрен.

"В феврале правительство России выделило территориальным фондам ОМС почти 25,5 млрд рублей на дополнительное финансирование учреждений здравоохранения. Карелия получит 405 млн рублей. Это существенная поддержка. Ведь в прошлом году республике не хватало более 670 млн рублей на осуществление полномочий в сфере обязательного медицинского страхования. Но Счетная палата после своего исследования рекомендовала правительству РФ внести изменения в Методику распределения субвенций и разработать порядок определения размера нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами ОМС своих функций. По мнению экспертов, реализация данных мер будет способствовать устранению недостаточности финансирования переданных субъектам РФ полномочий в сфере обязательного медстрахования. Поэтому данный вопрос остается на контроле Совета Федерации", - отметил Игорь Зубарев.