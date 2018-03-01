Счетная палата России рассказала, почему провалился срок сдачи срока перинатального центра в Карелии

Счетная палата РФ проанализировала исполнение федерального бюджета в январе и проекты строительства сети перинатальных центров в регионах страны.

В рамках реализации приоритетного проекта "Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности и после родов, предусматривающее в том числе развитие сети перинатальных центров в РФ" в 2017 году не выполнены в установленные сроки контрольные точки по перинатальным центрам, отмечается в отчете Счетной палаты России.

"В Республике Карелия и Ленинградской области продолжаются работы по устранению недостатков, выявленных итоговыми проверками государственного строительного надзора. В Красноярском крае (г. Норильск) проводятся внутренние и фасадные работы, закупка и монтаж оборудования", - говорится в отчете.

Напомним, строительство Перинатального центра на 130 мест на Лесном проспекте в карельской столице ведется с декабря 2014 года. Для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию перинатального центра выделено около 2 миллиардов рублей из федерального бюджета, еще 489 миллионов направила республика. Сроки сдачи объекта несколько раз переносились. На сегодняшний день это самый известный в Карелии государственный долгострой.