Сделка с недвижимостью обернулась для жительницы Карелии потерей денег

Жительница Олонецкого района при продаже дома стала жертвой мошенников, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Олонецкого района воспользовалась сервисом по поиску, продаже и покупке недвижимости. Объявление о реализации сельского дома привлекло некую гражданку из Приволжья.

Та по телефону заявила хозяйке дома в Карелии, что готова перевести первый взнос за жилье. Но перечислить деньги незнакомка желала непременно на банковскую карту. Именно под этим предлогом она узнала реквизиты карты и коды из смс. Как только неизвестная завладела необходимой информацией, с кредитного счёта олончанки было списано 35 рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранители проверяют изложенные заявительницей обстоятельства.

Полиция Карелии напоминает всем жителям республики, что, проводя финансовые сделки через интернет, вначале следует досконально изучить правила безопасных расчётов.