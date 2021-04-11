Segezha Group и горожане разрабатывают концепцию парка культуры и отдыха

Лесопромышленный холдинг направил 3 млн рублей на проект, который позволит восстановить в Сегеже бывший парк культуры и отдыха.

В Молодежном центре прошла стратегическая сессия, с участием жителей города, представителей молодежных организаций, местных экспертов, представителей городских сообществ, предпринимателей, представителей администрации города и Segezha Group. Участники встречи в совместной работе обсудили событийное и функциональное наполнении территории парка, внесли свои предложения по его наполнению и концепции.

После открытых обсуждений, совместно с инициативной группой проект доработают архитекторы. Если проект будет одобрен на федеральном уровне, Сегежа получит грант в размере 70 миллионов рублей на благоустройство нового парка.

"Сформировавшиеся в последнее время практики благоустройства общественных пространств подразумевают широкое вовлечение горожан на этапе обсуждения проекта. Мнения и предложения жителей города станут определяющими при создании будущего парка" - отметил Владислав Кунин, член инициативной команды заявки города Сегежа, архитектор и градостроитель, председатель секции "Комфортная городская среда" градостроительного совета Союза Архитекторов России.

Вся актуальная информация по проекту будет обновляться в городском сообществе "Каким будет парк в г.Сегежа".