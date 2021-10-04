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Segezha Group пригласила в Сегежу художников

Новости. Общество
14:27, 04 Октября 2021

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В Сегежском доме культуры «Центр культуры и досуга» 9–29 октября пройдет выставка работ участников творческого объединения «Пространство».

Мероприятие организовано Segezha Group (MOEX: SGZH, дочерняя компания ПАО АФК «Система») при поддержке Министерства культуры Республики Карелия в рамках корпоративной благотворительной программы «Я шагаю по Сегеже».

В Сегеже будет представлено более 40 работ: мозаики из смальты и натурального камня, фрески, панно в технике травления по металлу, живопись маслом, клеевыми красками, роспись по керамике в технике майолика, объемно-пространственная композиция из металла.

Авторы – московские художники-монументалисты, выпускники Московского государственного академического художественного института им. В.И. Сурикова. Среди их работ – мозаики церкви Казанской иконы Божией Матери Воскресенского Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге, собора Казанской иконы Божией матери в Казани, храма Святого Саввы в Белграде. Художники также реставрировали фрески Московского государственного театра эстрады, павильонов ВДНХ в г.Москва, создавали фресковую живопись в детских больницах и образовательных учреждениях по линии проекта «Настенная энциклопедия живописи».

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