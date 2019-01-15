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Новости. Экономика
09:21, 15 Января 2019
фото: Segezha Group

Segezha Group продала завод в Карелии

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Входящий в ПАО АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group продал завод по производству пиломатериалов АО "Карелия ДСП", пишет "Интерфакс".

По данным агентства, в ноябре 2018 года АО "Карелия ДСП" была исключена из списка аффилированных лиц АФК "Система".

"Акции АО "Карелия ДСП" были проданы стратегическому партнеру, одному из ключевых потребителей продукции предприятия, готового инвестировать в его развитие. Сделка была закрыта в конце 2018 года", - рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Segezha Group.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

 

АО "Карелия ДСП" расположено в Медвежьегорском районе Карелии. Предприятие занимается, производством ламинированной древесно-стружечной плиты для производства мебели. Запуск завода ДСП состоялся в 2001 году. В декабре 2017 года на предприятии произошел крупный пожар, рабочих отправили в простой. В сентябре 2018 года завод возобновил производство древесно-стружечных плит.

В сентябре 2018 года символический старт восстановленному заводу, писала ранее пресс-служба Segezha Group, дали глава республики Артур Парфенчиков и президент, Segezha Group Михаил Шамолин.

"У завода большое будущее, точно бросать его не намерены, будем развивать дальше, смотреть на технологии OSB-плит и прочие технологии", - отметил Шамолин.

АО "Карелия ДСП" входило в состав Segezha Group с 2014 года.

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Комментарии

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Realist
2019-01-15 10:21:15
Segezha труп
Евгений
2019-01-15 09:41:41
Не известно кому сейчас предприятие принадлежит?
Гость
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